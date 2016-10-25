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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии жителя Ишимбая обвинили сразу в двух смертях

Злата ЗУКОВИЧ // 25.10.2016
В ходе расследования одного убийства следователи раскрыли другое преступление, 10-летней давности.

49-летний житель Ишимбая Вячеслав Тарасов признан виновным по двум статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Убийство».

28 августа 2015 года в Ишимбае обнаружили тело хозяина квартиры с множественными ножевыми ранениями. Следователи установили причастность к убийству 49-летнего неоднократно судимого и  освобожденного условно-досрочно жителя Ишимбая, хотя преступление было совершено в условиях неочевидности.

Помимо этого убийства в ходе расследования было раскрыто другое его преступление, совершенное 22 августа 2004 года во дворе одного из домов на улице Губкина в Ишимбае. Тогда возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Тогда уголовное дело закрыли,не найдя преступника. И спустя более десяти лет следователи нашли доказательства, которые изобличали Тарасова. Следователи установили, что в обоих случаях "преступления Тарасовым были совершены в ходе ссоры, из-за малозначительного повода".

– Приговором суда ему отменено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и по совокупности преступлений назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, – сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

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