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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии жителя Ишимбая обвинили сразу в двух смертях// 25.10.2016
В ходе расследования одного убийства следователи раскрыли другое преступление, 10-летней давности.
49-летний житель Ишимбая Вячеслав Тарасов признан виновным по двум статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Убийство».
28 августа 2015 года в Ишимбае обнаружили тело хозяина квартиры с множественными ножевыми ранениями. Следователи установили причастность к убийству 49-летнего неоднократно судимого и освобожденного условно-досрочно жителя Ишимбая, хотя преступление было совершено в условиях неочевидности.
Помимо этого убийства в ходе расследования было раскрыто другое его преступление, совершенное 22 августа 2004 года во дворе одного из домов на улице Губкина в Ишимбае. Тогда возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Тогда уголовное дело закрыли,не найдя преступника. И спустя более десяти лет следователи нашли доказательства, которые изобличали Тарасова. Следователи установили, что в обоих случаях "преступления Тарасовым были совершены в ходе ссоры, из-за малозначительного повода".
– Приговором суда ему отменено условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и по совокупности преступлений назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, – сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
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