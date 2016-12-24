В Башкирии в аварии пострадали четыре человека

Константин КЛИМОВ

ДТП произошло в Бакалинском районе Башкирии

Авария в которой пострадали четыре человека произошла на 103 километре трассы Кушнаренково – Чекмагуш – Бакалы. По одной из версий 58-летний водитель вазовской «четвёрки» не уступил дорогу при повороте направо и столкнулся с «Daewoo Nexia». В результате ДТП в больницу попали водитель и пассажирка иномарки, так же травмы получили водитель отечественной машины и его спутница.