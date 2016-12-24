24 декабря, суббота
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе подполковник полиции выпал с восьмого этажа больницы

// 24.12.2016
Сотрудник МВД лежал в больнице с травмами, полученными в ДТП.

На территории 21 больницы в Уфе найдено тело сотрудника правоохранительных органов, со следами падения с высоты. Как выяснилось позже, погибшим оказался подполковник внутренней службы МВД, который лежал в больнице с травмами, полученными в результате ДТП.

- Вечером 22 декабря в дежурную часть Управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение, что на территории одной из больниц обнаружено тело сотрудника МВД по РБ, который находился на стационарном лечении. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка для установления причин и обстоятельств происшествия. Материалы будут направлены в следственные органы, - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.  

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