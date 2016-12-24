|
24 декабря, суббота
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе подполковник полиции выпал с восьмого этажа больницы// 24.12.2016
Сотрудник МВД лежал в больнице с травмами, полученными в ДТП.
На территории 21 больницы в Уфе найдено тело сотрудника правоохранительных органов, со следами падения с высоты. Как выяснилось позже, погибшим оказался подполковник внутренней службы МВД, который лежал в больнице с травмами, полученными в результате ДТП.
- Вечером 22 декабря в дежурную часть Управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение, что на территории одной из больниц обнаружено тело сотрудника МВД по РБ, который находился на стационарном лечении. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка для установления причин и обстоятельств происшествия. Материалы будут направлены в следственные органы, - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
24.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Объявлены победители первого тура творческого конкурса переводчиков, посвященного 100-летию Мустая Карима
24.12.2016 // МОЛНИЯ
В башкирском посёлке Урман вновь прогремел взрыв, есть погибшие
24.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе подполковник полиции выпал с восьмого этажа больницы
23.12.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии утвердили условия приватизации Башкирской содовой компании
23.12.2016 // СПОРТ
В России нет государственной системы допинга: Путин
23.12.2016 // ПОЛЕЗНО
Как защитить себя от гриппа?
23.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Изменения в ПДД в 2017 году: что нас ждёт
23.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе прошла Столичная ёлка
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте