При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Башкирии пострадало три человека

Константин КЛИМОВ

При тушении было задействовано 9 единиц техники и 38 спасателей

Три человека пострадали при взрыве в одном из цехов завода «ГазпромНефтехимСалават». Как сообщили в пресс-службе МЧС, сигнал о возгорании поступил в 12:50 по московскому времени, на тушение пожара потребовалось два с половиной часа.

Информация о пострадавших уточняется.