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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Няню, убившую ребенка в Москве, освободили от уголовной ответственности// 24.11.2016
Гульчехру Бобокулову направят на принудительно лечение.
Фото: tass.ru
Хорошевский суд Москвы освободил от уголовной ответственности гражданку Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, убившую 4-летнюю девочку в Москве. Как сообщает ТАСС, ее направят на принудительное лечение в в психиатрический стационар.
- Суд постановил освободить от уголовной ответственности Бобокулову и применить к ней принудительные меры медицинского характера", - огласила решение судья.
Гюльчехра Бобокулова работала няней в семье москвичей и была арестована по подозрению в жестоком убийстве ребенка. Ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство малолетнего"). Тело 4-летнего ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено утром 29 февраля в квартире жилого дома на улице Народного Ополчения после тушения пожара. Как установили следователи, няня девочки, дождавшись, пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, убила девочку, подожгла квартиру и покинула место происшествия. В тот же день полицейские задержали ее у станции метро "Октябрьское поле", где она некоторое время ходила с головой убитого ребенка и угрожала устроить взрыв.
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