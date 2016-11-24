Няню, убившую ребенка в Москве, освободили от уголовной ответственности

Наталья КУЗНЕЦОВА

Гульчехру Бобокулову направят на принудительно лечение.

Фото: tass.ru

Хорошевский суд Москвы освободил от уголовной ответственности гражданку Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, убившую 4-летнюю девочку в Москве. Как сообщает ТАСС, ее направят на принудительное лечение в в психиатрический стационар.

- Суд постановил освободить от уголовной ответственности Бобокулову и применить к ней принудительные меры медицинского характера", - огласила решение судья.

Гюльчехра Бобокулова работала няней в семье москвичей и была арестована по подозрению в жестоком убийстве ребенка. Ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство малолетнего"). Тело 4-летнего ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено утром 29 февраля в квартире жилого дома на улице Народного Ополчения после тушения пожара. Как установили следователи, няня девочки, дождавшись, пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, убила девочку, подожгла квартиру и покинула место происшествия. В тот же день полицейские задержали ее у станции метро "Октябрьское поле", где она некоторое время ходила с головой убитого ребенка и угрожала устроить взрыв.



