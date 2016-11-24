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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии 79-летнего педофила посадили за надругательство над маленькой девочкой// 24.11.2016
«Дедуля» совершил насильственные действия сексуального характера.
Фото: Кристина Дейнеко
79-летний житель Хайбуллинского района Башкирии приговорен к девяти годам в колонии строгого режима за совершение преступления по статье «Совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Следствие установило, что днем 5 июня прошлого года пожилой мужчина с целью удовлетворения своих половых потребностей уговорил и обманул 10-летнюю девочку, чтобы та пошла с ним в гараж. Там он демонстрировал ей фотографии порнографического характера и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характер.
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