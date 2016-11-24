В Башкирии виновницу смертельного ДТП с беременной посадили на 2,5 года

Злата ЗУКОВИЧ

Также она выплатит 1 миллион рублей компенсации морального вреда.

35-летней Ольге Хуснутдиновой вынесли приговор по статье «Нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в июне этого года женщина села за руль своего автомобиля «Chevrolet Cruze» и на улице Технической в Стерлитамаке столкнулась с «ВАЗ 21093», выехав на встречку. За рулем встречного автомобиля была 29-летняя беременная женщина, которая погибла от полученных травм.

Подсудимая признала свою вину и выплатила потерпевшей стороне 110 тысяч рублей компенсации. Она приговорена к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Также суд взыскал с женщины один миллион рублей компенсации морального вреда и лишил права управлять транспортом на два года.