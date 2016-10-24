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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии бухгалтер ЖЭУ начисляла зарплаты «мертвым душам»

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 24.10.2016
Она получила условный срок.

Октябрьский районный суд Уфы приговорил к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы условно бывшего главного бухгалтера ООО «ЖЭУ № 68» 52-летную Альбину Валиеву, сообщает прокуратура республики. Ее признали виновной в присвоении вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Суд установил, что с марта по сентябрь прошлого года Валиева завышала себе заработную плату. Кроме этого она начислила заработную плату троим уволенным сотрудникам, после чего обеспечила перевод данных сумм на свои счета.

- Кроме того, она перечислила свыше 38 тыс рублей бывшей уборщице, завуалировав операцию под расчеты по договору подряда. Впоследствии Валиева обналичила деньги с зарплатной банковской карты, которую экс-сотрудница сдала в бухгалтерию, следует из сообщения прокуратуры.

Ее хищения в сумме 146 тыс. руб. выявило руководство ЖЭУ.

Вину она признала лишь частично. Предприятие удержало часть материального вреда из заработка женщины.

 Также суд взыскал с нее более 107 тыс. рублей невозмещенного ущерба.

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