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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии бухгалтер ЖЭУ начисляла зарплаты «мертвым душам»// 24.10.2016
Она получила условный срок.
Октябрьский районный суд Уфы приговорил к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы условно бывшего главного бухгалтера ООО «ЖЭУ № 68» 52-летную Альбину Валиеву, сообщает прокуратура республики. Ее признали виновной в присвоении вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Суд установил, что с марта по сентябрь прошлого года Валиева завышала себе заработную плату. Кроме этого она начислила заработную плату троим уволенным сотрудникам, после чего обеспечила перевод данных сумм на свои счета.
- Кроме того, она перечислила свыше 38 тыс рублей бывшей уборщице, завуалировав операцию под расчеты по договору подряда. Впоследствии Валиева обналичила деньги с зарплатной банковской карты, которую экс-сотрудница сдала в бухгалтерию, следует из сообщения прокуратуры.
Ее хищения в сумме 146 тыс. руб. выявило руководство ЖЭУ.
Вину она признала лишь частично. Предприятие удержало часть материального вреда из заработка женщины.
Также суд взыскал с нее более 107 тыс. рублей невозмещенного ущерба.
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