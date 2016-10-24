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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии за взятку осудили сотрудника ГИБДД// 24.10.2016
Нечистого на руку инспектора оштрафовали на 600 тысяч рублей
В Белорецке вынесли приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, попавшегося на взятке. Как сообщили в прокуратуре региона, инспектор ДПС Батталов потребовал от лишённого прав автовладельца 20 тысяч рублей, за не оформление протокола. Водитель обратился в управление собственной безопасности МВД и уже под контролем оперативников передал гаишнику деньги, после чего оборотень в погонах был задержан. По материалам управления собственной безопасности МВД Башкирии было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования был установлен ещё один факт получения этим же инспектором взятки, на этот раз за пересечение сплошной линии разметки. Белорецкий межрайонный суд приговорил Рашита Батталова к штрафу в размере 600 тысяч рублей.
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