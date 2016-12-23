В Уфе «липового» сотрудника ФСБ отправили в колонию на 6 лет

Ольга КОРЗИК

Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Октябрьский районный суд Уфы приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима 36-летнего местного жителя Сергей Ганшина, сообщили в прокуратуре республики.

Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на его совершении (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что в 2013 году директор фирмы по поставкам медицинского оборудования наняла Ганшина для обеспечения информационной безопасности ее компьютеров. Она предложила Ганшину официальное трудоустройство. Он сказал ей, что является внештатным сотрудником ФСБ, его личность засекречена и у него имеется несколько паспортов на разные фамилии.

По прошествии времени он попросил у своей начальницы в долг 2,7 млн руб. На эти средства он собирался купить автомобиль «Toyota Highlander». Однако вернул лишь 400 тыс. руб., а на оставшиеся деньги купил автомобиль своей супруге.

В октябре 2014 года предпринимательница попросила Ганшина узнать о ходе доследственной проверки, которая проводилась в отношении ее компании.

- Злоумышленник пообещал поговорить со своим руководством, а спустя несколько дней потребовал от знакомой зачесть ему долг и передать еще 4 млн рублей. Мужчина солгал, что данная сумма будет передана сотрудникам полиции за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, - следует из сообщения прокуратуры республики.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Суд обязал его выплатить в пользу потерпевшей 2,3 млн руб. Ганшин своей вины не признал.