В Стерлитамаке рабочий напал с ножом на бригадира стройки

Константин КЛИМОВ

Молодой человек пришёл за зарплатой с кухонным ножом

29-летний мужчина напал с ножом на прораба стройки, где работал. Как установили сотрудники полиции, парень работал отделочником в строительной фирме, после увольнения он так и не получил зарплату. Через месяц после увольнения, он вновь приехал на стройку поинтересоваться, когда ему заплатят, но ответа так и не получил. Ещё через несколько дней он приехал в офис компании требовать деньги, в самом разгаре конфликта он выхватил кухонный нож и несколько раз ударил им бригадира, после чего скрылся. Его обнаружили в Ишимбайском районе, где он прятался от полиции в доме своей сожительницы. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 уголовного кодекса (причинение тяжкого вреда здоровью.)