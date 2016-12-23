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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Стерлитамаке рабочий напал с ножом на бригадира стройки// 23.12.2016
Молодой человек пришёл за зарплатой с кухонным ножом
29-летний мужчина напал с ножом на прораба стройки, где работал. Как установили сотрудники полиции, парень работал отделочником в строительной фирме, после увольнения он так и не получил зарплату. Через месяц после увольнения, он вновь приехал на стройку поинтересоваться, когда ему заплатят, но ответа так и не получил. Ещё через несколько дней он приехал в офис компании требовать деньги, в самом разгаре конфликта он выхватил кухонный нож и несколько раз ударил им бригадира, после чего скрылся. Его обнаружили в Ишимбайском районе, где он прятался от полиции в доме своей сожительницы. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 уголовного кодекса (причинение тяжкого вреда здоровью.)
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