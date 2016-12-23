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23 декабря, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии 967 чиновников привлечены к ответственности за «кошмаринг» бизнеса// 23.12.2016
В прокуратуре рассказали какие виды бизнеса чаще всего становятся объектом незаконных проверок
Сегодня начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Дамир Мухаметшин на встрече с журналистами подвёл итоги года в сфере защиты прав потребителей.
За 2016 год сотрудники прокуратуры выявили более четырёх тысяч нарушений при проведении проверок предпринимателей, по результатам этой работы 967 чиновников были привлечены к ответственности, из них 779 получили выговоры и взыскания по службе, 188 стали фигурантами административных дел, также было возбуждено 5 уголовных производств.
Ещё одной актуальной для Башкирии проблемой является неисполнение контрактов.
В этом году получилось вернуть более 200 миллионов рублей долгов, более чем 400 предпринимателей наконец получили свои деньги.
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