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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии 967 чиновников привлечены к ответственности за «кошмаринг» бизнеса

Константин КЛИМОВ // 23.12.2016
В прокуратуре рассказали какие виды бизнеса чаще всего становятся объектом незаконных проверок

Сегодня начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Дамир Мухаметшин на встрече с журналистами подвёл итоги года в сфере защиты прав потребителей.

За 2016 год сотрудники прокуратуры выявили более четырёх тысяч нарушений при проведении проверок предпринимателей, по результатам этой работы 967 чиновников были привлечены к ответственности, из них 779 получили выговоры и взыскания по службе, 188 стали фигурантами административных дел, также было возбуждено 5 уголовных производств.

- Не ошибается тот, кто не работает, в этом случае это правило актуально, как никогда. Чаще всего нарушения при проверках допускают Роспотребнадзор и МЧС, но это только потому, что они проводят очень много проверочных мероприятий, - рассказал журналистам руководитель управления прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Дамир Мухаметшин.

Ещё одной актуальной для Башкирии проблемой является неисполнение контрактов.

- Например, администрация города или района заключила с предпринимателем контракт на установку мачт освещения, он свою работу сделал, но деньги получить не может, - привёл пример Дамир Мухаметшин, - чаще всего это происходит из-за того, что изначально эта работа не была заложена в бюджет, и денег на неё нет. Или наоборот, деньги были, но ушли на другие бюджетные направления.

В этом году получилось вернуть более 200 миллионов рублей долгов, более чем 400 предпринимателей наконец получили свои деньги.

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