23 декабря, пятница
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии трое заживо сгорели в частном доме

Злата ЗУКОВИЧ // 23.12.2016
Сейчас устанавливаются личности погибших.

Сегодня, 23 декабря, поступило сообщение о том, что в одном из домов в Бураевском районе после тушения пожара обнаружили останки троих человек,  сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По предварительным данным, возгорание случилось вчера вечером, и соседи вызвали пожарных. Останки троих человек после термического воздействия обнаружили после тушения. Сейчас устанавливаются их личности. Предположительно, это 52-летний хозяин дома, его сожительница и гость 42 лет. Наиболее вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении и самовольное подключение дома к электросети.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские исследования для установления личностей и точной причины смерти погибших и пожарно-техническая экспертиза.

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