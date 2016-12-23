В Башкирии трое заживо сгорели в частном доме

Злата ЗУКОВИЧ

Сейчас устанавливаются личности погибших.

Сегодня, 23 декабря, поступило сообщение о том, что в одном из домов в Бураевском районе после тушения пожара обнаружили останки троих человек, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По предварительным данным, возгорание случилось вчера вечером, и соседи вызвали пожарных. Останки троих человек после термического воздействия обнаружили после тушения. Сейчас устанавливаются их личности. Предположительно, это 52-летний хозяин дома, его сожительница и гость 42 лет. Наиболее вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении и самовольное подключение дома к электросети.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские исследования для установления личностей и точной причины смерти погибших и пожарно-техническая экспертиза.