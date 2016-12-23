Под Уфой неизвестный расстрелял пассажирский автобус

Константин КЛИМОВ

Позже автомобиль, на котором передвигался злоумышленник нашли сожжённым

В Уфимском районе произошло нападение на водителей маршрутных такси, к счастью им удалось спрятаться от пуль за автобусом.

- Мы стояли и курили. Как я вижу, идёт мужчина в маске, я думал, это просто пассажир, который пораньше хочет сесть. А он начал кричать на нас матом, достал пистолет и стал стрелять. Хорошо, что мой коллега и товарищ меня толкнул, и мы за автобус завалились. Я думаю, нападение связано с работой. Сейчас на рынке перевозок в Уфе очень большая конкуренция, - цитирует портал Уфа1 одного из водителей.

Позже автомобиль, на котором скрылся нападавший, был найден в нескольких десятках километров в Кармаскалинском районе Башкирии. Перед тем как бросить машину, злоумышленник поджёг её. Следователи возбудили уголовное дело и ведут розыск подозреваемого.