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23 декабря, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Под Уфой неизвестный расстрелял пассажирский автобус// 23.12.2016
Позже автомобиль, на котором передвигался злоумышленник нашли сожжённым
В Уфимском районе произошло нападение на водителей маршрутных такси, к счастью им удалось спрятаться от пуль за автобусом.
Позже автомобиль, на котором скрылся нападавший, был найден в нескольких десятках километров в Кармаскалинском районе Башкирии. Перед тем как бросить машину, злоумышленник поджёг её. Следователи возбудили уголовное дело и ведут розыск подозреваемого.
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