В Уфе условно осудили женщину, ограбившую судью из Чечни

Ольга КОРЗИК

Она присвоила борсетку с 311 тыс. рублей.

Уфимский районный суд вынес приговор жительнице Башкирии, которая присвоила забытую в салоне самолета борсетку с деньгами и документами районного судьи из Чечни, сообщает РИА Новости. Суд приговорил ее к условному сроку.

Случай произошел в июле этого года в аэропорту Уфы. Из Москвы в столицу Башкирии приехал судья одного из районов Чеченской республики. Выходя из самолета, он забыл в кармашке сиденья борсетку, где было 311 тыс. руб. и документы. Жительница Башкирии увидела это и забрала борсетку себе.

Судья обратился в полицию, и правоохранительные нашли злоумышленницу.

- Суд над женщиной состоялся в Уфимском районном суде. Ее действия квалифицированы как кража с причинением значительного ущерба. Женщина в суде признала свою вину в полном объеме, вернула деньги судье… Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года без ограничения свободы. Также установлен испытательный срок — один год", — цитирует ТАСС слова помощник а Уфимского транспортного прокурора Екатерины Байбуриной.