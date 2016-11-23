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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе условно осудили женщину, ограбившую судью из Чечни// 23.11.2016
Она присвоила борсетку с 311 тыс. рублей.
Уфимский районный суд вынес приговор жительнице Башкирии, которая присвоила забытую в салоне самолета борсетку с деньгами и документами районного судьи из Чечни, сообщает РИА Новости. Суд приговорил ее к условному сроку.
Случай произошел в июле этого года в аэропорту Уфы. Из Москвы в столицу Башкирии приехал судья одного из районов Чеченской республики. Выходя из самолета, он забыл в кармашке сиденья борсетку, где было 311 тыс. руб. и документы. Жительница Башкирии увидела это и забрала борсетку себе.
Судья обратился в полицию, и правоохранительные нашли злоумышленницу.
- Суд над женщиной состоялся в Уфимском районном суде. Ее действия квалифицированы как кража с причинением значительного ущерба. Женщина в суде признала свою вину в полном объеме, вернула деньги судье… Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года без ограничения свободы. Также установлен испытательный срок — один год", — цитирует ТАСС слова помощник а Уфимского транспортного прокурора Екатерины Байбуриной.
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