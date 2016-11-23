В Уфе директор типографии задолжал рабочим 5 миллионов рублей

Злата ЗУКОВИЧ

Положенные деньги не получило 28 сотрудников.

Директор «Типография имени Ф.Э. Дзержинского» 58-летний Ринат Шакуров обвиняется по двум статьям: «Невыплата заработной платы» и «Неисполнение обязанностей налогового агента», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Суд и следствие установили, что с августа 2014 года до июля 2015 предприятие не выплатило почти 4,8 миллионов рублей 28 работникам. Также не был перечислен в бюджет подоходный налог в размере почти шести миллионов рублей.

Бухгалтеры-эксперты заключили, что у типографии была возможность погасить задолженность, однако более 3,5 миллионов рублей директор потратил на расчеты с поставщиками и контрагентами, 2,2 миллиона направил на развитие предприятия, а 700 тысяч на расчеты по кредитам и займам.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемого – квартиру стоимостью 2,5 миллиона рублей в обеспечение приговора суда. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.