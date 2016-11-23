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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии прошли обыски по делу о «группах смерти»

Ольга КОРЗИК // 23.11.2016
Обыски прошли еще в девяти регионах России.

Фото: Кристина Дейнеко

В Башкирии, как и в еще девяти регионах России: Краснодарском крае, республике Коми, Московской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях проведены обыски у администраторов и участников «группы смерти», следует из сообщения пресс-службы СК РФ по Санкт-Петербургу. Молодые люди, имеющие псевдонимы «Филипп Море», «Мирон Стех», «Хранитель Истины» допрошены в качестве свидетелей по делу Филиппа Будейкина (Филипп Лис).

- Все они дали развернутые и последовательные показания, сообщив, в частности, что «Филипп Лис» призывал и склонял несовершеннолетних через переписку в группах в социальной сети «ВКонтакте» к совершению суицидов. В ходе обыска у них, а также у Будейкина, изъяты электронные носители и иные материалы, имеющие значение для расследования, - отмечается в сообщении СК РФ по Санкт-Петербургу.

Будейкину предъявлено обвинение по статье «Доведение до самоубийства» (ст. 110 УК РФ).

По этому делу установлено 15 потерпевших – несовершеннолетних, которые состояли  в «группах смерти» и совершили суициды в различных субъектах России. Самоубийства еще пятерых подростков не состоялись.

По делу проведена судебно-лингвистическая экспертиза. Эксперты установили, что в переписке администраторов группы есть побуждение к совершению суицида.

- Следствие уже начало анализ изъятых электронных носителей, по их результатам будет дана правовая оценка действиям всех администраторов и участников так называемых «групп смерти». Запланировано проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-психиатрической обвиняемому на предмет установления его вменяемости, - отмечается в сообщении СК РФ по Санкт-Петербургу. 

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