В Уфе 79-летний пенсионер задержал карманника

Константин КЛИМОВ

Воришка был задержан и сдан приехавшим полицейским

В одном из уфимских продуктовых магазинов 79-летний пенсионер задержал опытного карманника. Всё случилось, когда пожилой мужчина отправился за покупками в привычный ему продмаг в уфимском микрорайоне Шакша. Как рассказали продавцы магазина, они обратили внимание на пенсионера, преградившего путь немолодой женщине. Как выяснилось за несколько секунд до этого, пятидесятилетняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья, вытащила из кармана деда кошелёк. Продавцы помогли пенсионеру задержать воровку до прибытия полиции. Уже в участке выяснилось, что это далеко не первый подобный факт в преступной карьере задержанной.

Полицейские объявили благодарность бдительному пенсионеру, а вот женщине грозит срок.