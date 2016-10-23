23 октября, воскресенье
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Уфе 79-летний пенсионер задержал карманника

Константин КЛИМОВ // 23.10.2016
Воришка был задержан и сдан приехавшим полицейским

В одном из уфимских продуктовых магазинов 79-летний пенсионер задержал опытного карманника. Всё случилось, когда пожилой мужчина отправился за покупками в привычный ему продмаг в уфимском микрорайоне Шакша. Как рассказали продавцы магазина, они обратили внимание на пенсионера, преградившего путь немолодой женщине. Как выяснилось за несколько секунд до этого, пятидесятилетняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья, вытащила из кармана деда кошелёк. Продавцы помогли пенсионеру задержать воровку до прибытия полиции. Уже в участке выяснилось, что это далеко не первый подобный факт в преступной карьере задержанной.

Полицейские объявили благодарность бдительному пенсионеру, а вот женщине грозит срок. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

23.10.2016
Алкоголь всему виной: В Уфе водитель, скрываясь с места ДТП сбил девушку
В результате аварии погибла 27-летняя жительница Нижневартовска

21.10.2016
В Башкирии пьяный водитель лесовоза протаранил автомобиль ДПС
Водитель грузовика пытался скрыться, но не справился с управлением.

21.10.2016
В Уфе автомобиль ДПС сбил мужчину на зебре
18-летний парень доставлен в реанимационное отделение одной из больниц города.

21.10.2016
В Башкирии родители, виновные в гибели троих детей, получили условные сроки
Пожар в Шаранском районе республики унёс жизни троих детей.

21.10.2016
В Башкирии будут судить оперативника МВД за избиение задержанного
Как сообщили в МВД Башкирии, оперативник будет уволен из органов после суда.

21.10.2016
В Башкирии пенсионер попался на изготовлении огнестрельного оружия
В Башкирии пенсионер попался на изготовлении огнестрельного оружия

20.10.2016
В Стерлитамаке пьяный водитель снёс столб, есть погибшие
Авария произошла на внутренней дороге одного из садовых кооперативов.

20.10.2016
Житель Башкирии убил бывшую жену на глазах у 9-летнего ребёнка
Мужчина перерезал горло экс-супруге из-за ревности.

20.10.2016
Из детсада в Уфе госпитализированы трое детей, отравившихся таблетками
Как стало известно, лекарство дети взяли из сумки воспитателя.

19.10.2016
В Башкирии оштрафовали ТСЖ из-за обрушения на ребенка снежной глыбы
Ребенку был нанесен легкий вред здоровью.

19.10.2016
«Семёрка» превратилась в груду металлолома в результате аварии под Уфой
Лобовое столкновение произошло сегодня утром на подъезде к Уфе.

19.10.2016
Пункт назначения по-уфимски: Пенсионерку сбили три авто
Смертельное ДТП произошло на улице Трамвайной в Уфе.

19.10.2016
Житель Башкирии заживо сжёг своих собутыльников
Возникший во время застолья бытовой конфликт перерос в драку.

19.10.2016
Владелец уфимских радиостанций в зале суда избил юриста электрочайником
Скандально известный медиабизнесмен Сероп Бабаян стал фигурантом уголовного дела.

18.10.2016
В Башкирии обнаружили экстремистскую группу «Белая река»
В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело.

18.10.2016
Видео: В Башкирии водитель легковушки сбил мальчика на зебре
К счастью, маленький пешеход не пострадал.

18.10.2016
В Башкирии прокуратура нашла более 600 нарушений закона о мигрантах
Иностранцев незаконно устраивали на работу и прописывали вквартирах.

18.10.2016
В Уфе охрана супермаркета 40 минут удерживала пенсионерку с ребёнком
Охранники крупного уфимского супермаркета закрыли женщину с ребёнком в тесной комнатушке из-за неоплаченного товара.

18.10.2016
В Башкирии наказаны руководители двух природных парков
Они не принимали должных мер по защите уникальной природы заповедных мест.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
По Уфе пешком. Изучаем город

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"