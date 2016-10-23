Алкоголь всему виной: В Уфе водитель, скрываясь с места ДТП сбил девушку

Константин КЛИМОВ

В результате аварии погибла 27-летняя жительница Нижневартовска

Вечер субботы стал последним в жизни молодой жительницы Нижневартовска приехавшей в Уфу. Пьяный водитель скрывающийся с места ДТП несколько метров протащил её на капоте своей машины. Как сообщили очевидцы аварии, за минуту до наезда, водитель столкнулся с другой машиной, и пытался сбежать с места ДТП. Трагический случай произошёл на улице Шота Руставели в Орджоникидзевском районе Уфы.