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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Алкоголь всему виной: В Уфе водитель, скрываясь с места ДТП сбил девушку// 23.10.2016
В результате аварии погибла 27-летняя жительница Нижневартовска
Вечер субботы стал последним в жизни молодой жительницы Нижневартовска приехавшей в Уфу. Пьяный водитель скрывающийся с места ДТП несколько метров протащил её на капоте своей машины. Как сообщили очевидцы аварии, за минуту до наезда, водитель столкнулся с другой машиной, и пытался сбежать с места ДТП. Трагический случай произошёл на улице Шота Руставели в Орджоникидзевском районе Уфы.
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