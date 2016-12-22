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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчина ударил топором по голове свою возлюбленную// 22.12.2016
Пытаясь скрыться, он попал в ДТП и едва не погиб.
Настоящая драма разыгралась в Илишевском районе Башкирии. 57-летний мужчина встретил на улице свою возлюбленную, которая отвергла его ухаживания. После короткого разговора он достал из багажника машины топор и ударил её по голове. Решив, что убил женщину, он попытался скрыться на автомобиле, но не справился с управлением. В результате заноса, автомобиль вылетел с дороги и по счастливой случайности пролетел между металлическими опорами стелы «Верхнеяркеево», тем не менее он получил серьёзные травмы. Сейчас нападавший и его жертва госпитализированы и находятся в одной больнице. Как сообщили в МВД Башкирии, Следственным отделом Отдела МВД России по Илишевскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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