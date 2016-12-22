В Башкирии 19-летняя девушка накинулась с ножом на несовершеннолетнюю сестру

Константин КЛИМОВ

Она нанесла несколько ножевых ранений сестре и её парню

В Башкирии в селе Калтасы между двумя сёстрами разыгралась ссора, которая закончилась поножовщиной. По версии сотрудников Следственного комитета, 19-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругалась со своей 14-летней сестрой. Разгорячённая алкоголем девушка, набросилась с ножом сначала на 22-летнего парня своей сестры, а затем и на свою родственницу. В результате ссоры, парень и его 14-летняя подруга оказались в больнице, сейчас их жизни ничего не угрожает, а врачи оценивают их состояние как стабильно тяжёлое.

Нападавшая задержана, следователи обратились с ходатайством о заключении её под стражу.