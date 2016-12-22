В Башкирии женщина убила сожителя ударом полена по голове

Злата ЗУКОВИЧ

Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

57-летняя жительница Мишкинского района приговорена Бирским межрайонным судом к шести годам лишения свободы, как сообщают в пресс-службе Верховного суда республики.

Вечером, находясь у себя дома, во время ссоры, когда жизни женщины не угрожала опасность, она схватила полено и несколько раз ударила им сожителя по голове. Смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы. На следующий день женщина завернула труп в покрывало и отнесла его в хозяйственную пристройку, которая находилась на территории ее земельного участка. Явилась в полицию с повинной.

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.