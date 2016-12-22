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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии женщина убила сожителя ударом полена по голове// 22.12.2016
Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.
57-летняя жительница Мишкинского района приговорена Бирским межрайонным судом к шести годам лишения свободы, как сообщают в пресс-службе Верховного суда республики.
Вечером, находясь у себя дома, во время ссоры, когда жизни женщины не угрожала опасность, она схватила полено и несколько раз ударила им сожителя по голове. Смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы. На следующий день женщина завернула труп в покрывало и отнесла его в хозяйственную пристройку, которая находилась на территории ее земельного участка. Явилась в полицию с повинной.
Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.
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