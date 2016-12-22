В Башкирии четверо пытались украсть трубопровод нефтяной компании

Злата ЗУКОВИЧ

На группу злоумышленников возбуждено уголовное дело.

В Башкирии задержали группу людей, которые пытались украсть несколько километров трубопровода, принадлежавших нефтяной компании, сообщает «Башинформ» со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

Сотрудники полиции Гафурийского района пресекли деятельность группы злоумышленников, которые занимались несанкционированным демонтажом и хищением бездействующего нефтепровода. Трое жителей Башкирии и один житель Оренбургской области пытались демонтировать более двух километров бездействующего провода в Гафурийском районе по подложным документам.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению возможных соучастников преступления. Сумма причиненного ущерба уточняется.