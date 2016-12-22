Уфимка продавала наркотики в пачках из-под чипсов и стирального порошка

Злата ЗУКОВИЧ

Ей предстоит отсидеть 8,5 лет в колонии общего режима.

33-летняя уфимка Елена Лазарчик признана виновной по двум статьям «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и «Покушение на сбыт наркотика в особо крупном размере», сообщают в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что женщина закупила партию синтетического наркотика через интернет, часть она дважды сбыла местному жителю. За наркотики она брала и деньги и вещи клиентов. Один, например, отдал за синтетическое вещество нетбук и кожаную куртку. В марте этого года ее задержали с 350 граммами «скорости», которые были спрятаны в пачках из-под чипсов «Lays» и стирального порошка. Подсудимая частично признала вину в совершении преступления.

Суд приговорил Лазарчик к восьми с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.