22 декабря, четверг
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Уфимка продавала наркотики в пачках из-под чипсов и стирального порошка

Злата ЗУКОВИЧ // 22.12.2016
Ей предстоит отсидеть 8,5 лет в колонии общего режима.

33-летняя уфимка Елена Лазарчик признана виновной по двум статьям «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и «Покушение на сбыт наркотика в особо крупном размере»,  сообщают в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что женщина закупила партию синтетического наркотика через интернет, часть она дважды сбыла местному жителю. За наркотики она брала и деньги и вещи клиентов. Один, например, отдал за синтетическое вещество нетбук и кожаную куртку. В марте этого года ее задержали с 350 граммами «скорости», которые были спрятаны в пачках из-под чипсов «Lays» и стирального порошка. Подсудимая частично признала вину в совершении преступления.

Суд приговорил Лазарчик к восьми с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

22.12.2016
В Башкирии мужчина ударил топором по голове свою возлюбленную
Пытаясь скрыться, он попал в ДТП и едва не погиб.

22.12.2016
В Башкирии 19-летняя девушка накинулась с ножом на несовершеннолетнюю сестру
Она нанесла несколько ножевых ранений сестре и её парню

22.12.2016
В Башкирии женщина убила сожителя ударом полена по голове
Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

22.12.2016
В Башкирии четверо пытались украсть трубопровод нефтяной компании
На группу злоумышленников возбуждено уголовное дело.

21.12.2016
В Башкирии женщина сломала ногу посетительнице кафе
Все началось со словесной перепалки.

21.12.2016
В Уфе лже-коммунальщики обманывают людей
Они прикидываются сотрудниками «Уфаводоканала» и требуют от горожан замены счетчиков.

21.12.2016
Следственный комитет: В Башкирии разыскивается педофил на белом «Duster»
Следователи подозревают мужчину в серии развратных действий в отношении несовершеннолетних.

21.12.2016
Видео: В Башкирии маршрутка влетела в толпу пешеходов
Водитель проигнорировал красный сигнал светофора

20.12.2016
В Следкоме рассказали о причинах смерти двух детей в Башкирии
Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности

20.12.2016
Двух акционеров «Башнефти» уволили из МЧС
Прокуратура отчиталась о антикоррупционной проверке МЧС.

20.12.2016
В Башкирии педагог получал зарплату за фиктивные занятия с ребенком инвалидом
После прокурорской проверки она вернула деньги.

20.12.2016
В Нуримановском районе Башкирии в ДТП погибли три человека
Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

20.12.2016
В Башкирии уголовное дело на бывшего главу района направили в суд
Он обвиняется в махинациях с земельными участками.

19.12.2016
В Башкирии 10 лет от наказания скрывался наркоторговец из Беларуси
В ближайшее время его экстрадируют на родину.

19.12.2016
В Уфе бывшая фехтовальщица воткнула сожителю нож в грудь
Мужчина скончался на месте от полученного ранения.

18.12.2016
ДТП на трассе в Башкирии: погибли два человека
Авария произошла на 39 км автодороги Стерлитамак-Федоровка

18.12.2016
В Башкирии нетрезвый водитель погубил свою пассажирку
ДТП случилось ночью на трассе Уфа – Белорецк


  
ФОТОФАКТ
В Уфе завершилось строительство главных ледовых городков

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"