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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе парня до смерти забили коньками для фигурного катания// 22.11.2016
Об этом преступлении, свершившимся пять лет назад, узнали недавно.
26-летний уфимец, совершивший преступление пять лет назад, обвиняется в похищении и убийстве, как сообщают в пресс-службе следственного комитета республики.
Как считает следствие. Ночью 16 декабря 2011 года 26-летний парень во время распития алкоголя со своей 27-летней сожительницей и 20-летним знакомым решил похитить 21-летнего молодого человека, который склонял сожительницу к употреблению наркотиков и заразил инфекционным заболеванием. При этом собутыльников обвиняемый в свои планы не посвятил.
Взяв спортивную биту, мужчина пришел в квартиру к 21-летнему парню, избил его и вместе с сожительницей перевез жертву в автомобиле в микрорайон Максимовка. Уже там обвиняемый избил несчастного коньками для фигурного катания, от чего тот скончался на месте. Вместе с сожительницей и приятелем мужчина спрятал тело на затапливаемом берегу реки.
О совершении убийства узнали только через шесть лет из мест лишения свободы. По заключению судебно-медицинской экспертизы выяснили причины смерти. После совершенного преступления обвиняемый сменил фамилию на фамилию супруги, чтобы не попасться в поле зрения полиции. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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