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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии троих осудили за нападение на полицейского

Злата ЗУКОВИЧ // 22.11.2016
Процесс избиения злоумышленники сняли на телефон и выложили в интернете.

39-летний Евгений Ланев, 24-летний Александр Матвеев и 20-летняя Екатерина Жохова признаны виновными по двум статьям – «Публичное оскорбление представителя власти» и «Применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти».

В суде установили, что майским вечером этого года в день «последнего звонка» двое полицейский патрулировали пляж на реке Белой в городе Салавате. Пьяные отдыхающие учинили конфликт с одним из полицейских и начали его оскорблять. После этого Ланев напал на представителя власти и несколько раз ударил его по голове, при этом снимал это на камеру мобильного, а впоследствии и выложил запись в интернет.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Ланев, ранее судимый за кражи, лишь частично признал свою вину. Остальные участники конфликта полностью сознались в содеянном.

 – Суд приговорил Ланева к 4 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Матвееву и Жоховой назначены исправительные работы сроком 8 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства, – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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