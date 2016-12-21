В Башкирии женщина сломала ногу посетительнице кафе

Злата ЗУКОВИЧ

Все началось со словесной перепалки.

39-летняя жительница Нефтекамска поблагодарила сотрудников полиции за то, что те задержали подозреваемую, которая причинила тяжкий вред ее здоровью, сообщают в пресс-службе МВД по республике.

В сентябре текущего года в Нефтекамске горожанка зашла в кафе, в котором у нее произошла словесная перепалка с незнакомой женщиной. Конфликт, который произошел на пустом месте, переместился на улицу. Там дамы вцепились друг друга и между ними началась драка. В какой-то момент незнакомка со всей силы пнула 39-летнюю жительницу, та упала на землю с сильной болью в ноге.

Нападавшая быстро скрылась с места «боя», однако сотрудники полиции ее разыскали в Дюртюлинском районе. Пострадавшая месяц пролежала в больнице с переломом ноги. В отношении агрессивно настроенной женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».