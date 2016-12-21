В Уфе лже-коммунальщики обманывают людей

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Они прикидываются сотрудниками «Уфаводоканала» и требуют от горожан замены счетчиков.

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Уфимцы стали жертвами коммунальных мошенников. К жителям многоквартирных домов стали приходить лица, которые представлялись сотрудниками «Уфаводоканала». Они требовали в срочном порядке заменить счетчики воды, в противном случае обещали наложить штраф. Насторожило уфимцев то, что цена, которую озвучивали незнакомцы, значительно выше, чем в среднем по Уфе, и удостоверения сотрудников МУПа у «коммунальщиков» не оказалось.

Стоит напомнить, что если управления многоквартирным домом отдано управляющей компании, функции по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения, проверке исправности приборов учета в квартирах, контролю за своевременностью их поверок и сохранностью пломб осуществляет управляющая копания (либо ТСЖ в зависимости от выбранного способа управления). Все сотрудники «Уфаводоканала» при осуществлении проверок имеют при себе удостоверение.