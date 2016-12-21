|
21 декабря, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе лже-коммунальщики обманывают людей// 21.12.2016
Они прикидываются сотрудниками «Уфаводоканала» и требуют от горожан замены счетчиков.
Фото: интернет
Уфимцы стали жертвами коммунальных мошенников. К жителям многоквартирных домов стали приходить лица, которые представлялись сотрудниками «Уфаводоканала». Они требовали в срочном порядке заменить счетчики воды, в противном случае обещали наложить штраф. Насторожило уфимцев то, что цена, которую озвучивали незнакомцы, значительно выше, чем в среднем по Уфе, и удостоверения сотрудников МУПа у «коммунальщиков» не оказалось.
Стоит напомнить, что если управления многоквартирным домом отдано управляющей компании, функции по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения, проверке исправности приборов учета в квартирах, контролю за своевременностью их поверок и сохранностью пломб осуществляет управляющая копания (либо ТСЖ в зависимости от выбранного способа управления). Все сотрудники «Уфаводоканала» при осуществлении проверок имеют при себе удостоверение.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Депутат Курултая Башкирии рассказал о сути конфликта ходоков из Башкирии
21.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Два депутата горсовета Уфы получили медали имени Иосифа Сталина
21.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфимцы могут вернуться в новогодние 1941-1945 годы
21.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе получили названия 30 новых улиц
21.12.2016 // МОЛНИЯ
Inkazan: В Казани горит пороховой завод
21.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следственный комитет: В Башкирии разыскивается педофил на белом «Duster»
21.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Земельный закон и многодетные семьи Башкирии
21.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии 12 монахинь восстанавливают храм в Белебеевском районе
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте