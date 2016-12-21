Следственный комитет: В Башкирии разыскивается педофил на белом «Duster»

Константин КЛИМОВ

Следователи подозревают мужчину в серии развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Мужчина на вид 40-50 лет, славянской внешности, с залысинами на голове, носит очки в прямоугольной оправе, передвигается на белом «Renаult Daster». Мужчина подозревается в серии развратных действий в отношении несовершеннолетних на территории Уфы в 2015-2016 годах. Мужчина является главным подозреваемым по уголовному делу по части четвёртой статьи 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера, в том числе развратные действия, совершенные в отношении лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста).

Всем, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в службу дежурных следователей следственного управления по Республике Башкортостан по телефону 8(347) 251-75-07 или по телефону 02. Анонимность гарантируется.