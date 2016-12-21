|
21 декабря, среда
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следственный комитет: В Башкирии разыскивается педофил на белом «Duster»// 21.12.2016
Следователи подозревают мужчину в серии развратных действий в отношении несовершеннолетних.
Мужчина на вид 40-50 лет, славянской внешности, с залысинами на голове, носит очки в прямоугольной оправе, передвигается на белом «Renаult Daster». Мужчина подозревается в серии развратных действий в отношении несовершеннолетних на территории Уфы в 2015-2016 годах. Мужчина является главным подозреваемым по уголовному делу по части четвёртой статьи 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера, в том числе развратные действия, совершенные в отношении лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста).
Всем, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в службу дежурных следователей следственного управления по Республике Башкортостан по телефону 8(347) 251-75-07 или по телефону 02. Анонимность гарантируется.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следственный комитет: В Башкирии разыскивается педофил на белом «Duster»
21.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Земельный закон и многодетные семьи Башкирии
21.12.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии 12 монахинь восстанавливают храм в Белебеевском районе
21.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: В Башкирии маршрутка влетела в толпу пешеходов
21.12.2016 // СПОРТ
Юлаевцы проиграли «Словану» 4:1
21.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Конкурс #классный2016: поделись историей и выиграй планшет
20.12.2016 // СПОРТ
Вратарь «Уфы» Андрей Лунев может перейти в «Зенит»
20.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе завершилось строительство главных ледовых городков
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте