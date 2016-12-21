Видео: В Башкирии маршрутка влетела в толпу пешеходов

Константин КЛИМОВ

Водитель проигнорировал красный сигнал светофора

Наезд на пешеходов случился поздно вечером 20 декабря в Стерлитамаке. Водитель проехал на красный сигнал светофора, и влетел в толпу пешеходов, переходивших дорогу по зебре. В результате наезда под колёсами маршрутки оказалось 3 человека, все они получили травмы разной степени тяжести. Момент наезда попал в объектив видеорегистратора другого автомобиля.

Видео пользователя Proufu.