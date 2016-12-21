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21 декабря, среда
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: В Башкирии маршрутка влетела в толпу пешеходов// 21.12.2016
Водитель проигнорировал красный сигнал светофора
Наезд на пешеходов случился поздно вечером 20 декабря в Стерлитамаке. Водитель проехал на красный сигнал светофора, и влетел в толпу пешеходов, переходивших дорогу по зебре. В результате наезда под колёсами маршрутки оказалось 3 человека, все они получили травмы разной степени тяжести. Момент наезда попал в объектив видеорегистратора другого автомобиля.
Видео пользователя Proufu.
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