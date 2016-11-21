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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Видео: В Уфе мужчина за полтора часа разбил два автомобиля и сжёг третий

Константин КЛИМОВ // 21.11.2016
Похождения автоманьяка попали в объективы камер видеонаблюдения.

Сегодня ночью в одном из уфимских дворов неизвестный разбил два автомобиля и сжёг третий. Первой жертвой автоманьяка стал «KIA Rio», мужчина пытался разбить лобовое стекло машины используя подручные средства, когда он понял, что это у него не получится переключился на другие авто. Последней жертвой парня, стала «Skoda Octavia», ему удалось проникнуть в салон автомобиля и поджечь его, машина выгорела полностью за считанные минуты. 

 

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