Видео: В Уфе мужчина за полтора часа разбил два автомобиля и сжёг третий

Константин КЛИМОВ

Похождения автоманьяка попали в объективы камер видеонаблюдения.

Сегодня ночью в одном из уфимских дворов неизвестный разбил два автомобиля и сжёг третий. Первой жертвой автоманьяка стал «KIA Rio», мужчина пытался разбить лобовое стекло машины используя подручные средства, когда он понял, что это у него не получится переключился на другие авто. Последней жертвой парня, стала «Skoda Octavia», ему удалось проникнуть в салон автомобиля и поджечь его, машина выгорела полностью за считанные минуты.