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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии разыскивают водителя сбившего школьницу// 21.11.2016
Трагический случай произошёл сегодня утром в Ишимбае
Фото: Кристина Дейнеко
ГИБДД Башкирии объявило план перехват по задержанию водителя, допустившего наезд на школьницу в городе Ишимбае. Как пояснили в пресс-службе, ведомства восьмиклассница переходила дорогу по зебре, после того неизвестный сбил девочку он не стал останавливаться и скрылся с места происшествия. Сейчас девочка с многочисленными тяжёлыми травмами доставлена в больницу.
Госавтоинспекция обращается ко всем, кто обладает информацией о случившимся, если вы стали свидетелем наезда просьба обратится в ближайшее отделение полиции.
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