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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Лобовое столкновение двух легковушек в Башкирии унесло жизни двух человек// 21.11.2016
Трасса Уфа – Белорецк продолжает уносить жизни жителей Башкирии
Авария произошла на двадцатом километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк, вечером в воскресенье, в результате ДТП два человека погибли ещё двое доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.
- 38-летний водитель «Опель Вектра» с 19-летним стажем не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Шевроле Ланос». Водитель и пассажирка «Шевроле» погибли на месте, а двое других участников ДТП с различными травмами доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что трасса Уфа – Белорецк считается одной из самых опасных в республике, большая её часть проходит через уральские горы. Однако эта авария произошла на ровном участке трассы, а фото сделанное на месте ДТП говорит, что асфальтовое покрытие в этом месте ровное, а дорога хорошо почищена. Поэтому основными версиями трагедии являются человеческий фактор и техническая неисправность.
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