В Башкирии родственникам погибшего в ДТП выплатят два миллиона

Злата ЗУКОВИЧ

Компенсацию взыскали с фирмы-владельца грузовика.

В суде города Октябрьского поддержали требование родственников погибшего в страшном ДТП о взыскании компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в мае 2014 года водитель «Камаза» столкнулся с «четырнадцатой» во время разворота. От полученных травм владелец легковушки скончался на месте происшествия. Еще трое получили тяжкие телесные повреждения.

Водитель грузовика приговорен к четырем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении. После обращения родственников в суд, с предприятия ООО «УК Бизнес-вектор», которое является собственником грузовика, взыщут денежную компенсацию в размере двух миллионов рублей.