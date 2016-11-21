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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии родственникам погибшего в ДТП выплатят два миллиона// 21.11.2016
Компенсацию взыскали с фирмы-владельца грузовика.
В суде города Октябрьского поддержали требование родственников погибшего в страшном ДТП о взыскании компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Суд установил, что в мае 2014 года водитель «Камаза» столкнулся с «четырнадцатой» во время разворота. От полученных травм владелец легковушки скончался на месте происшествия. Еще трое получили тяжкие телесные повреждения.
Водитель грузовика приговорен к четырем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении. После обращения родственников в суд, с предприятия ООО «УК Бизнес-вектор», которое является собственником грузовика, взыщут денежную компенсацию в размере двух миллионов рублей.
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