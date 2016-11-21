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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии мужчина обезглавил своего собутыльника// 21.11.2016
Ссора произошла из-за отказа идти в магазин за очередной порцией алкоголя
Фото: Кристина Дейнеко
В башкирском Малоязе предъявили обвинение 22-летнему местному жителю, как сообщили в пресс-службе следственного комитета, мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого.
- Утром 19 ноября 2016 года местный житель сообщил в правоохранительные органы о том, что в своей квартире, проснувшись утром, обнаружил тело 43-летнего мужчины. Накануне хозяин употреблял спиртное в компании двух своих знакомых, - рассказали в пресс-службе ведомства, - Установлено, что 22-летний гость в ходе употребления спиртного стал отправлять за новой порцией 43-летнего мужчину. На отказ идти за спиртным, 22-летний мужчина ножом нанёс множественные удары 43-летнему, отчего наступила смерть потерпевшего.
Как сообщалось ранее, правоохранителям пришлось разыскивать отрезанную голову погибшего, её нашли недалеко от дома в сугробе.
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