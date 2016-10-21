В Башкирии пьяный водитель лесовоза протаранил автомобиль ДПС

Константин КЛИМОВ

Водитель грузовика пытался скрыться, но не справился с управлением.

В рамках рейда по выявлению нетрезвых водителей сотрудники ДПС Башкирии попытались остановить грузовик «Урал» в Краснокамском районе республики, но водитель не отреагировал на требование и попытался скрыться, сообщили в региональном МВД.

- Он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Шевроле», который стоял на обочине. От удара легковая машина упала в кювет. Затем грузовик выехал на встречную полосу, где сбил патрульную машину ГИБДД, и опрокинулся, - рассказали в ведомстве.

К счастью в аварии никто не пострадал, а водитель грузовика был задержан, в ходе проверки было установлено, что он был пьян.