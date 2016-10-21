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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пьяный водитель лесовоза протаранил автомобиль ДПС// 21.10.2016
Водитель грузовика пытался скрыться, но не справился с управлением.
В рамках рейда по выявлению нетрезвых водителей сотрудники ДПС Башкирии попытались остановить грузовик «Урал» в Краснокамском районе республики, но водитель не отреагировал на требование и попытался скрыться, сообщили в региональном МВД.
- Он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Шевроле», который стоял на обочине. От удара легковая машина упала в кювет. Затем грузовик выехал на встречную полосу, где сбил патрульную машину ГИБДД, и опрокинулся, - рассказали в ведомстве.
К счастью в аварии никто не пострадал, а водитель грузовика был задержан, в ходе проверки было установлено, что он был пьян.
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