В Уфе автомобиль ДПС сбил мужчину на зебре

Константин КЛИМОВ

18-летний парень доставлен в реанимационное отделение одной из больниц города.

Фото: БашДТП

- Парень с товарищем переходили дорогу по пешеходному переходу на зелёный. В этом момент к «зебре» подлетел патруль – торопился, сирену и мигалки включил. Один успел увернуться, а другого сбили, - рассказали очевидцы.

С остановки «Михайловский поворот», где вчера вечером произошёл наезд, молодой человек был доставлен в реанимацию.

- Пока не ясно, кто виноват, ведётся следствие. Как только ситуация прояснится, я обязательно об этом сообщу в своём блоге, сегодня или завтра, думаю, информация поступит, - прокомментировал корреспонденту «Комсомольской правды» случившееся главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.