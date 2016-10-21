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21 октября, пятница
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе автомобиль ДПС сбил мужчину на зебре// 21.10.2016
18-летний парень доставлен в реанимационное отделение одной из больниц города.
Фото: БашДТП
- Парень с товарищем переходили дорогу по пешеходному переходу на зелёный. В этом момент к «зебре» подлетел патруль – торопился, сирену и мигалки включил. Один успел увернуться, а другого сбили, - рассказали очевидцы.
С остановки «Михайловский поворот», где вчера вечером произошёл наезд, молодой человек был доставлен в реанимацию.
- Пока не ясно, кто виноват, ведётся следствие. Как только ситуация прояснится, я обязательно об этом сообщу в своём блоге, сегодня или завтра, думаю, информация поступит, - прокомментировал корреспонденту «Комсомольской правды» случившееся главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
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