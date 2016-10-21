В Башкирии родители, виновные в гибели троих детей, получили условные сроки

Константин КЛИМОВ

Пожар в Шаранском районе республики унёс жизни троих детей.

Как установили следователи, родители оставили без присмотра трёх малышей и отправились в магазин за продуктами. В результате замыкания электропроводки произошло возгорание, когда пожарные справились с огнём, в доме были обнаружены тела двух девочек 2011 и 2015 годов рождения и трёхлетнего мальчика. В силу малолетнего возраста дети не смогли самостоятельно потушить огонь и выбраться из горящего дома.

Суд признал виновными отца и мать погибших детей и приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно.