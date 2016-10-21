В Башкирии будут судить оперативника МВД за избиение задержанного

Константин КЛИМОВ

Как сообщили в МВД Башкирии, оперативник будет уволен из органов после суда.

Подозреваемый в совершении кражи был доставлен в одно из отделений полиции, где выяснилось, что гражданин не причастен к совершению преступления и был отпущен. Позднее он обратился с заявлением о нанесении ему телесных повреждений одним из сотрудников полиции.

- Управлением собственной безопасности по данному факту была проведена проверка, материалы проверки были переданы в суд. Сейчас сотрудник отстранён от службы, в случае если суд вынесет обвинительный приговор, оперативник будет уволен по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности, предусмотренной законом, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.