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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии будут судить оперативника МВД за избиение задержанного// 21.10.2016
Как сообщили в МВД Башкирии, оперативник будет уволен из органов после суда.
Подозреваемый в совершении кражи был доставлен в одно из отделений полиции, где выяснилось, что гражданин не причастен к совершению преступления и был отпущен. Позднее он обратился с заявлением о нанесении ему телесных повреждений одним из сотрудников полиции.
- Управлением собственной безопасности по данному факту была проведена проверка, материалы проверки были переданы в суд. Сейчас сотрудник отстранён от службы, в случае если суд вынесет обвинительный приговор, оперативник будет уволен по отрицательным основаниям и привлечён к ответственности, предусмотренной законом, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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