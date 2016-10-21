Константин КЛИМОВ

В Башкирии пенсионер попался на изготовлении огнестрельного оружия

Оперативники МВД Башкирии задержали пенсионера, пытавшегося продать два сигнальных пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. После задержания в доме мужчины был проведён обыск, в ходе которого нашли ещё четыре пистолета и 153 патрона разного калибра. Как позже установили специалисты, оружие вполне пригодно для стрельбы, а его боевые характеристики позволяют вести огонь на поражение.

Сейчас в отношении предприимчивого пенсионера возбудили уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 223 «Незаконное изготовление оружия».