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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Прокуратура признала обыски МВД на предприятиях ЖКХ Уфы незаконными// 21.09.2016
Министру внутренних дел внесено представление.
Прокуратура Башкирии внесла представление министру внутренних дел по РБ о нарушении законодательства РФ сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при проведении оперативно-розыскных мероприятий на ряде предприятий жилищно-коммунального комплекса Уфы. Обыски проводились по заявлению предпринимателя Александра Подольского, который, однако, как установила прокуратура, не имел поводов для подобных обращений и сам в свою очередь должен быть привлечен к ответственности по статье 306 УК РФ. Документы об этом имеются в распоряжении нашей редакции.
Проверка прокуратурой данных фактов началась в августе, когда предприниматель Валерий Мустафин написал заявление в прокуратуру и ФСБ о причастности своих бывших партнеров, предпринимателей Артура Хазигалеева (совладелец группы компаний «Трилистник») и Александра Подольского к вымогательству и организации коррупционных действий ряда чиновников, а также сотрудников полиции РБ.
По информации Мустафина, партнеры по бизнесу Хазигалеев и Подольский были причастны к организации рейдерского захвата ряда активов в отрасли ЖКХ Башкирии. В заявлениях были приведены факты угроз со стороны вымогателей, а также их заявления о «высоких покровителях» в органах власти, которые позволят им завладеть наиболее прибыльными коммунальными активами в Уфе.
Однако осуществить данные угрозы Хазигалееву и Подольскому пока не удалось.
Помимо представления прокуратуры, Следственный Комитет РФ начал в сентябре доследственную проверку по факту угроз жизни и здоровью, рейдерских захватов, а также совершения должностными лицами МВД по РБ коррупционных преступлений.
Также начата проверка данных фактов и московским главком Управления собственной безопасности МВД РФ. В частности, предметом внимания УСБ стали факты телефонных переговоров фигурантов данных материалов с сотрудниками полиции.
Примечательно, что один из потенциальных обвиняемых – Артур Хазигалеев, в настоящее время является кандидатом в депутаты Горсовета Уфы по списку политической партии «Патриоты России». Любопытно, что сразу после выборов и подсчета основного массива голосов избирателей, данная партия набирала по Уфе от 2 до 5-ти процентов, что не позволяло Хазигалееву овладеть депутатским мандатом. Однако в дальнейшем подсчет голосов необъяснимо затянулся более, чем на двое суток, и в системе ГАС-выборы появились новые цифры, которые позволяли Хазигалееву стать депутатом.
Представители партий «Справедливая Россия» и ЛДПР заявили о подозрениях в незаконных действиях избирательной комиссии Уфы в пользу одного из кандидатов. В дальнейшем, по словам их представителей, последуют и соответствующие обращения в суд с целью устранения избирательных махинаций.
Эксперты не исключают, что Хазигалеев мог с целью ухода от ответственности незаконными способами мотивировать избирательную комиссию на предоставление путем фальсификаций мандата «Партиотам России».
Мы будем следить за развитием событий.
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