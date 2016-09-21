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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Прокуратура признала обыски МВД на предприятиях ЖКХ Уфы незаконными

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 21.09.2016
Министру внутренних дел внесено представление.

Прокуратура Башкирии внесла представление министру внутренних дел по РБ о нарушении законодательства РФ сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при проведении оперативно-розыскных мероприятий на ряде предприятий жилищно-коммунального комплекса Уфы. Обыски проводились по заявлению предпринимателя Александра Подольского, который, однако, как установила прокуратура, не имел поводов для подобных обращений и сам в свою очередь должен быть привлечен к ответственности по статье 306 УК РФ. Документы об этом имеются в распоряжении нашей редакции.

Проверка прокуратурой данных фактов началась в августе, когда предприниматель Валерий Мустафин написал заявление в прокуратуру и ФСБ о причастности своих бывших партнеров, предпринимателей Артура Хазигалеева (совладелец группы компаний «Трилистник») и Александра Подольского к вымогательству и организации коррупционных действий ряда чиновников, а также сотрудников полиции РБ.

По информации Мустафина, партнеры по бизнесу Хазигалеев и Подольский были причастны к организации рейдерского захвата ряда активов в отрасли ЖКХ Башкирии. В заявлениях были приведены факты угроз со стороны вымогателей, а также их заявления о «высоких покровителях» в органах власти, которые позволят им завладеть наиболее прибыльными коммунальными активами в Уфе.

Однако осуществить данные угрозы Хазигалееву и Подольскому пока не удалось.

Помимо представления прокуратуры, Следственный Комитет РФ начал в сентябре доследственную проверку по факту угроз жизни и здоровью, рейдерских захватов, а также совершения должностными лицами МВД по РБ коррупционных преступлений.

Также начата проверка данных фактов и московским главком Управления собственной безопасности МВД РФ. В частности, предметом внимания УСБ стали факты телефонных переговоров фигурантов данных материалов с сотрудниками полиции.

Примечательно, что один из потенциальных обвиняемых – Артур Хазигалеев, в настоящее время является кандидатом в депутаты Горсовета Уфы по списку политической партии «Патриоты России». Любопытно, что сразу после выборов и подсчета основного массива голосов избирателей, данная партия набирала по Уфе от 2 до 5-ти процентов, что не позволяло Хазигалееву овладеть депутатским мандатом. Однако в дальнейшем подсчет голосов необъяснимо затянулся более, чем на двое суток, и в системе ГАС-выборы появились новые цифры, которые позволяли Хазигалееву стать депутатом.

Представители партий «Справедливая Россия» и ЛДПР заявили о подозрениях в незаконных действиях избирательной комиссии Уфы в пользу одного из кандидатов. В дальнейшем, по словам их представителей, последуют и соответствующие обращения в суд с целью устранения избирательных махинаций.

Эксперты не исключают, что Хазигалеев мог с целью ухода от ответственности незаконными способами мотивировать избирательную комиссию на предоставление путем фальсификаций мандата «Партиотам России».

Мы будем следить за развитием событий.

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