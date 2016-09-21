В Башкирии осудят водителя, покусавшего инспектора ДПС

Константин КЛИМОВ

Водитель «Калины» отказался выполнять требования полицейских и набросился на одного из них.

Конфузный инцидент произошёл после того, как сотрудники ГИБДД приехали оформлять дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей в городе Октябрьский. Один из автовладельцев агрессивно отреагировал на требования полицейских, набросился на одного из них, сильно укусил в руку, и нанёс несколько ударов по ногам стража порядка.

Следователи разбирались в деле «октябрьского дракулы» три месяца, и сегодня передали необходимые документы в суд. Если суд признает автовладельца виновным, то его ждёт наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет или большой штраф.