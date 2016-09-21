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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе полицейских будут судить за краденую технику// 21.09.2016
Сотрудники уголовного розыска оставили себе похищенное преступником добро.
Перед судом предстанут 39-летний бывший начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №7 Алексей Киреев и 32-летний оперуполномоченный Салават Заманова. Сейчас уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения.
Как считает следствие, в мае 2014 года Киреев и его подчиненный занимались раскрытием хищения из магазина «Корпорация Центр» в торговом центре «Галле», там похитили 80 мобильных телефонов и ноутбуков. Задержав похитителя, и изъяв краденую технику, сыщики частично решили присвоить себе их добычу. Часть телефонов была передана следователю для уголовного дела, а четыре дорогих телефона «Самсунг» и ноутбук «Леново» на сумму более 88 тысяч рублей они оставили себе.
- После совершения противоправных деяний полицейские были задержаны сотрудниками Управления собственной безопасности МВД РБ. Обвиняемые не признали свою вину в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
- МВД по Республике Башкортостан была назначена проверка, по результатам которой данные сотрудники были уволены, - уточнили в пресс-службе МВД по РБ.
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