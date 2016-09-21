В Башкирии наказали три фирмы за незаконную разработку карьера

Злата ЗУКОВИЧ

Они добывали глину без лицензии.

Межрайонный прокурор Белебея направил в суд иск о прекращении незаконной добычи руды тремя организациями «Дорремстрой», «Электрострой» и «Уралстроймонтаж». Они добывали глину без соответствующей лицензии и в результате незаконных действий причинили ущерб окружающей среде на сумму более 1,8 млн руб.

Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры, и организации произвели рекультивацию земельного участка. Кроме того, с них потребовали взыскать причиненный ущерб в пользу государства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в отношении каждой фирмы возбуждены административные дела («Пользование недрами без лицензии, самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы»), по результатам рассмотрения которых они оштрафованы на общую сумму в 115 тысяч рублей.