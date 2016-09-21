21 сентября, среда
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии наказали три фирмы за незаконную разработку карьера

Злата ЗУКОВИЧ // 21.09.2016
Они добывали глину без лицензии.

Межрайонный прокурор Белебея направил в суд иск о прекращении незаконной добычи руды тремя организациями «Дорремстрой», «Электрострой» и «Уралстроймонтаж». Они добывали глину без соответствующей лицензии и в результате незаконных действий причинили ущерб окружающей среде на сумму более 1,8 млн руб.

Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры, и организации произвели рекультивацию земельного участка. Кроме того, с них потребовали взыскать причиненный ущерб в пользу государства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в отношении каждой фирмы возбуждены административные дела («Пользование недрами без лицензии, самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы»), по результатам рассмотрения которых они оштрафованы на общую сумму в 115 тысяч рублей.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

21.09.2016
В Уфе полицейских будут судить за краденую технику
Сотрудники уголовного розыска оставили себе похищенное преступником добро.

20.09.2016
В Уфе из-за водителя «Башавтотранса» бабушке ампутировали стопу
Ему грозит до двух лет лишения свободы.

20.09.2016
На трассе в Башкирии в аварии с лесовозом погибло четыре человека
Авария произошла на трассе Белорецк-Отнурок

19.09.2016
В Уфе вынесен приговор сварщику, взорвавшему склад пиротехники
Ему назначили 10 месяцев исправительных работ.

19.09.2016
В Башкирии пенсионер всадил нож в мужчину из-за долга в 70 рублей
Дедушка рассвирепел, когда узнал, что у собутыльника нет денег.

19.09.2016
В Башкирии оштрафована компания, сотрудники которой отравились в колодце
Виновным лицам предстоит выплатить штраф в размере 480 тысяч рублей

16.09.2016
В Башкирии водитель, сбивший двух девочек, отправится в колонию
Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.

16.09.2016
В Уфе следователи проверяют факт нападения на инспектора ГИБДД
Видео нападения совсем недавно заполонило интернет.

16.09.2016
В Уфе изъяли крупную партию синтетических наркотиков
Преступная группировка реализовывала наркотики на территории Уфы и Туймазов.

16.09.2016
Видео массовой драки в Уфе попало на федеральный канал
25-летнего мужчину избили знакомые из-за денежного долга.

14.09.2016
В Башкирии в суд передано дело о преступной банде в Стерлитамаке
Банда совершала грабежи, разбойные нападения, организовала притон для проституток.

14.09.2016
В Уфе коллекторы разместили фото девушки на сайте интим-услуг
Таким образом они хотели заставить вернуть долг стороннего человека.

14.09.2016
Телевизионные экстрасенсы обманули жительницу Башкирии на миллион
Они обещали излечить ее от всех болезней.

14.09.2016
В Уфе двое мужчин напали на сотрудника ГИБДД
Нападавших привлекли к ответственности по статье.

14.09.2016
В Башкирии будут судить преступную группу из Нефтекамска
Они похитили более 800 тысяч рублей.

14.09.2016
В Башкирии мужчину убили 50 ударами ножа
Подозреваемого убийцу задержали.

14.09.2016
В Башкирии осудили бывшего замглавы администрации Иглинского района
Его приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно.

13.09.2016
СМИ связали задержание Дмитрия Захарченко с хищениями в Нота-банке
Глава по борьбе с экономической преступностью в сфере ТЭК находится под арестом до 8 ноября.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"