|
21 января, суббота
|
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Сибае мужчина совершил разбойное нападение на алкомаркет// 21.01.2017
Свой поступок он объяснил затратами на собственную свадьбу.
Фото: gosrf.ru
В Сибае 23-летний мужчина совершил разбойное нападение на алкомаркет, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.
Около десяти часов вечера 20 января он ворвался в магазин в маске с битой в руках и под угрозой физической расправы забрал из кассы 20 тысяч рублей. Выходя из магазина, злоумышленник также прихватил с собой ящик, в котором находилось 12 бутылок виски. Один из работников маркета проследовал за преступником, который скрылся в подвале близлежащего жилого дома. Эту информацию продавец передал сотрудником полиции.
Полицейские задержали злоумышленника на выходе из подвала. Внутри они обнаружили биту, часть похищенных денег, нож и маску. Мужчина признался в содеянном и объяснил это тем, что ему нужны были деньги и алкоголь на свадьбу.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой», - уточнили в пресс-службе. - Подозреваемый находится под стражей, похищенное полностью изъято.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Сибае мужчина совершил разбойное нападение на алкомаркет
21.01.2017 // ФОТОФАКТ
На трассе Уфа-Белорецк возник огромный затор
21.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Житель Башкирии неожиданно потерял память в Челябинской области
21.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе в социальных сетях распространяют сообщение о маньяке
21.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии федеральные трассы будут очищать от снега все выходные
21.01.2017 // СПОРТ
Самолет с хоккеистами «Авангарда» не смог приземлиться в Уфе
21.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов попросил жителей Уфы помочь с уборкой снега
20.01.2017 // ФОТОФАКТ
Уфа стоит в 10-бальных пробках
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте