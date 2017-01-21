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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Сибае мужчина совершил разбойное нападение на алкомаркет

Наталья КУЗНЕЦОВА // 21.01.2017
Свой поступок он объяснил затратами на собственную свадьбу.

Фото: gosrf.ru

В Сибае 23-летний мужчина совершил разбойное нападение на алкомаркет, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Около десяти часов вечера 20 января он ворвался в магазин в маске с битой в руках и под угрозой физической расправы забрал из кассы 20 тысяч рублей. Выходя из магазина, злоумышленник также прихватил с собой ящик, в котором находилось 12 бутылок виски. Один из работников маркета проследовал за преступником, который скрылся в подвале близлежащего жилого дома. Эту информацию продавец передал сотрудником полиции.

Полицейские задержали злоумышленника на выходе из подвала. Внутри они обнаружили биту, часть похищенных денег, нож и маску. Мужчина признался в содеянном и объяснил это тем, что ему нужны были деньги и алкоголь на свадьбу.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой», - уточнили в пресс-службе. - Подозреваемый находится под стражей, похищенное полностью изъято.

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