В Уфе в социальных сетях распространяют сообщение о маньяке

Наталья КУЗНЕЦОВА

Пользователи поддаются панике после его прочтения, но в МВД сообщили, что информация недостоверна.

Фото: gazeta-bam.ru

В Уфе неизвестные лица в очередной раз распространяют информацию, которая сеет панику среди людей. Многие пользователи Watsapp на днях получили сообщение о маньяке Александре Литовченко. Ему якобы удалось сбежать при проведении следственного эксперимента об убийтве шестилетнего ребенка в городе Отрадном Ленинградской области.

- Уже был замечен поочередно в нескольких городах РФ что говорит о том что он свободно перемещается по России и в данный момент может быть в любом городе нашей страны, - говорится в сообщении. - Очень хитрый осторожный и опасный преступник.

Пользователей просят немедленно сообщить в полицию, если они знают хоть что-то о преступнике. За достовернуют информацию обещают вознаграждение в миллион рублей. И традиционно просят максимальный репост.

Как и следовало того ожидать, информация оказалась недостоверной. В МВД Башкирии ее не подтвердили.

Александр Литовченко, как сообщали многие СМИ, был пойман на Украине несколько лет назад. Осенью 2014 года киевский суд назначил ему пожизненный срок.