В Следкоме рассказали о причинах смерти двух детей в Башкирии

Константин КЛИМОВ

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности

В следственном комитете прокомментировали расследование дела о гибели двух детей в Стерлитамаке. Основная версия произошедшего – неосторожное обращение с огнём сожителя бабушки погибших детей. Напомним, вчера 19 декабря в пять часов вечера на пульт дежурного поступил звонок о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома. После того, как пожарные прибыли на место и потушили огонь, в квартире были найдены тела двух девочек шести и одиннадцати лет. Как удалось установить экспертам, смерть детей наступила от отравления угарным газом.