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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Двух акционеров «Башнефти» уволили из МЧС// 20.12.2016
Прокуратура отчиталась о антикоррупционной проверке МЧС.
Фото: News-Vlad.Ru
11 сотрудников получили взыскания, и двое уволены после антикоррупционной проверки управления МЧС по Республике Башкортостан.
Как удалось выяснить сотрудникам Башпрокуратуры, двое сотрудников управления не указали в своих декларациях принадлежащие им акции «Башнефти», за что были уволены. Официальная формулировка – утрата доверия.
Также в ходе проверки выяснились другие интересные факты о деятельности сотрудников. Так, у начальника отдела надзорной деятельности по Уфе, супруга занимается продажей систем противопожарной безопасности, что говорит о прямом конфликте интересов, и могло послужить поводом для коррупционных проявлений.
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