Двух акционеров «Башнефти» уволили из МЧС

Константин КЛИМОВ

Прокуратура отчиталась о антикоррупционной проверке МЧС.

Фото: News-Vlad.Ru

11 сотрудников получили взыскания, и двое уволены после антикоррупционной проверки управления МЧС по Республике Башкортостан.

Как удалось выяснить сотрудникам Башпрокуратуры, двое сотрудников управления не указали в своих декларациях принадлежащие им акции «Башнефти», за что были уволены. Официальная формулировка – утрата доверия.

Также в ходе проверки выяснились другие интересные факты о деятельности сотрудников. Так, у начальника отдела надзорной деятельности по Уфе, супруга занимается продажей систем противопожарной безопасности, что говорит о прямом конфликте интересов, и могло послужить поводом для коррупционных проявлений.



А начальник пятого отряда федеральной противопожарной службы сам учредил фирму, занимающуюся обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях. Ещё несколько руководителей отделов вели преподавательскую деятельность, за которую получали деньги, но скрывали доходы в своих декларациях.