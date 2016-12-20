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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео: В Башкирии во время ДТП одну легковушку разорвало на две части, вторая - сгорела// 20.12.2016
Авария произошла на трассе Давлеканово – Чишмы.
Фото: БашДТП
Последствия ДТП на трассе Давлеканово – Чишмы сняли очевидцы трагедии. По предварительным данным водитель «ВАЗ 2115» выехал на встречную полосу где столкнулся с автомобилем «LADA Largus». К счастью удар пришёлся в заднюю дверь «пятнашки» и водитель серьёзно не пострадал. От удара первый автомобиль разорвало на две части, второй вспыхнул.
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