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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

В Башкирии педагог получал зарплату за фиктивные занятия с ребенком инвалидом

Ольга КОРЗИК // 20.12.2016
После прокурорской проверки она вернула деньги.

– В Башкирии педагог начальных классов из села Большеустьикинское получал заработную плату за фиктивные занятия с ребенком инвалидом, – следует из сообщения на официальном сайте прокуратуры республики.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что Уфимская специальная школа-интернат №13 заключила договор с учителем начальных классов. По условиям этого договора, педагог должен был обучать на дому и дистанционно с помощью компьютера 7-летнего ребенка-инвалида, который страдал неврологическим заболеванием и не мог самостоятельно посещать школу.

За эти услуги она получила заработную плату в размере 45 тыс. руб.

Однако на самом деле педагог не занимался с подопечным. В действительности обучение проводили другие учителя районного лицея №1, за которым также был закреплен ребенок.

- По данному факту прокуратура района внесла руководству школы-интерната представление об устранении допущенных нарушений. После прокурорского вмешательства педагог вернул незаконно полученный заработок. Заместителю директора интерната, не проконтролировавшему исполнение педагогом своих обязанностей, объявлен выговор, - следует из сообщения в прокуратуре республики. 

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